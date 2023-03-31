Ледяхов: «Спартак» и «Ахмат» будут находиться в равных условиях»

Бывший игрок и тренер столичного «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче «красно-белых» против «Ахмата» в рамках Премьер-лиги.

«Игра «Спартака» и «Ахмата» будет после перерыва на сборные, поэтому мы не знаем, в каком состоянии подходят к ней «красно-белые». Думаю, что «Спартак» и «Ахмат» будут находиться в равных условиях», — заявил специалист в интервью «Чемпионату».

Ледяхов отметил, что ему интересно, как подопечные Гильермо Абаскаля смогут противостоять контратакам соперника. Также Игорь считает, что интрига в нынешнем сезоне Премьер-лиги сохраняется, однако, по его мнению, всё будет зависеть от лидирующего петербургского «Зенита».

Напомним, что «Спартак» и «Ахмат» встретятся завтра, 1 апреля, в поединке 21-го тура РПЛ. Стартовый свисток назначен на 16:30 по московскому времени.