Волейболист Спиридонов: «Зенит» уже не отпустит своё чемпионство, как бы «Спартак» не сыграл»

Российский волейболист и известный поклонник столичного «Спартака» Алексей Спиридонов оценил перспективы «красно-белых» в чемпионской гонке РПЛ.

«Я не думаю, что судейство повлияло на чемпионство. Это не сыграло на гонку по преследованию «Зенита». Он уже не отпустит своё чемпионство, как бы «Спартак» не сыграл», — заявил фанат «красно-белых» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в трёх матчах после возобновления нынешнего сезона Премьер-лиги «Спартак» набрал четыре из девяти возможных очков, опустившись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет восемь очков.