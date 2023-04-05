Салихова: «Талантливых специалистов выдавливают из РПЛ»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Зарема Салихова критикует футбольных функционеров, которые решили вызвать испанского наставника клуба Гильермо Абаскаля, что называется, «на ковер» за его слова после игры с «Ахматом», которая завершилась по нулям.

Она напомнила о том, что и прежних тренеров «Спартака» нередко ставили в такие условия.

- Мы это все уже проходили с Тедеско: и отмененные голы, и неназначенные пенальти. Именно таким образом российская футбольная система выдавливает талантливых специалистов. Они слишком хороши для РПЛ! - цитирует Салихову Metaratings.ru.