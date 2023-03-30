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Марков: «Хлусевич не хотел быть крайним защитником, но в «Спартаке» он играет именно на этой позиции»

30 Марта 2023 • 11:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
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01.04 16:30

Нападающий «Факела» Евгений Марков поделился мнением о своём бывшем партнёре по тульскому «Арсеналу» Данииле Хлусевиче, который сейчас выступает за «Спартак».

Марков отметил, что Хлусевич — работоспособный парень с правильным отношением к делу. Форвард вспомнил разговор с защитником перед его переходом в «Спартак», во время которого Хлусевич утверждал, что выбрал «красно-белых», поскольку в московском клубе у него будет возможность выступать на позиции крайнего полузащитника.

«Даня говорил, что у него были разные варианты, но «Спартак» якобы видел его именно крайним полузащитником. Я говорил ему подумать, так как в «Спартаке» много сильных конкурентов. Он отвечал, что выиграет конкуренцию. В результате, играет там крайним защитником», — приводит слова Маркова «Матч ТВ».

Напомним, Хлусевич перешёл в «Спартак» в январе прошлого года. В текущем сезоне 22-летний футболист провёл за «красно-белых» 27 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Евгений Марков Даниил Хлусевич
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