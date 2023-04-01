Спартак - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 21-м туре Премьер-лиги сыграют «Спартак» и «Ахмат». В прошлом матче «красно-белые» уступили «Оренбургу», потерпев первое поражение в году, но в целом выглядят достаточно хорошо. Грозненцы в весенней части победили в трех матчах и дважды уступали. Что касается личных противостояний, то «Ахмат» не обыгрывал данного соперника на протяжении пяти лет. И сегодня он далеко не фаворит.

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