Известен бюджет «Спартака» на 2023 год

После ухода Леонида Федуна из «Спартака» в клубе не стали продолжать политику сокращения финансирования клуба. Новый владелец в лице «Лукойла» имеет достаточные ресурсы, чтобы не урезать финансовые вливания.

Если говорить текущем году, то бюджет «красно-белых» составляет 130-135 миллионов евро. Обо всём этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов. Ближайший матч «красно-белые» проведут 1 апреля – против «Ахмата» на своём поле.