Хлусевич: «Мозес и Бальде усилили сегодня команду»

В матче двадцать первого тура российского чемпионата московский «Спартак» не смог забить «Уралу», матч закончился по нулям. Защитник московской команды Данил Хлусевич посетовал на плохую реализацию моментов, но порадовался тому, что выход Мозеса и Бальде, по его словам, усилил игру команды.

- Мозес и Бальде в какой-то степени сегодня усилили команду. Когда они вышли, было много моментов, нужно было реализовывать, а мы этого не сделали, - цитирует слова Хлусевича «РИА Новости».

В следующем туре московский «Спартак» сыграет в номинально домашнем матче с земляками из «Динамо».