Ари: «Я не считаю, что футболисты едут в Россию за деньгами»

Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари высказался о мотивации игроков, которые приезжают в Премьер-лигу.

«Я не считаю, что футболисты едут в Россию за деньгами. Такие же суммы можно заработать и в других странах. Самое важное — хорошая игра. Так работает во всех странах. Игроки выбирают Россию, потому что это комфортная страна с сильным чемпионатом», — заявил экс-нападающий российской национальной команды в интервью изданию Sport24.

Также Ари рассказал, что был доволен своей зарплатой и условиями в российских клубах, отметив при этом, что в «Спартаке» некоторые футболисты получали гораздо большие оклады.

Напомним, что Ари выступал в России с 2010 по 2021 год, проведя также два матча в футболке национальной сборной.