Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ари: «Я не считаю, что футболисты едут в Россию за деньгами»

29 Марта 2023 • 16:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1 1.55 X 4.50 2 5.40
01.04 16:30

Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари высказался о мотивации игроков, которые приезжают в Премьер-лигу.

«Я не считаю, что футболисты едут в Россию за деньгами. Такие же суммы можно заработать и в других странах. Самое важное — хорошая игра. Так работает во всех странах. Игроки выбирают Россию, потому что это комфортная страна с сильным чемпионатом», — заявил экс-нападающий российской национальной команды в интервью изданию Sport24.

Также Ари рассказал, что был доволен своей зарплатой и условиями в российских клубах, отметив при этом, что в «Спартаке» некоторые футболисты получали гораздо большие оклады.

Напомним, что Ари выступал в России с 2010 по 2021 год, проведя также два матча в футболке национальной сборной.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ари Российская Премьер-Лига РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
16:38 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо» рассказал, почему клуб расстался с Талалаевым
16:36 · Россия. Премьер-лига
Новый тренер «Торпедо» Клотет: «У нас в Испании всех, кого зовут Жозеп, можно называть и Пеп»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Я не вижу причин, почему не надо оформлять паспорт болельщика»
16:16 · Россия. Премьер-лига
Ари: «Я не считаю, что футболисты едут в Россию за деньгами»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Машкарин прокомментировал назначение Клотета в «Торпедо»
16:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «У Пиняева есть всё, чтобы стать лидером «Локомотива»
15:51 · Россия. Премьер-лига
Вера не считает Малкома, Клаудиньо и Промеса лучшими легионерами РПЛ
15:41 · Россия. Премьер-лига
Реакция Аршавина на игнорирование АПЛ россиян
15:20 · Россия. Премьер-лига
Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш мог перейти в «Сочи»
15:15 · Россия. Премьер-лига
На реконструкцию спорткомплекса «Старт» выделено свыше 700 миллионов рублей
15:01 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» сообщили о возвращении Влута
14:58 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» примет «Факел» в «Лужниках»
14:50 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА показал видео о карьере Акинфеева видео
14:49 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Карпин и Дзюба просто не могут воспринимать друг друга»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Клотет: «Моя задача — построить в «Торпедо» скоростной динамичный футбол»
Все новости
Рекомендуем