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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Ахмат» ничуть не слабее «Спартака»

30 Марта 2023 • 13:33 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
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01.04 16:30

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Ахмат».

По словам Гладилина, если «Спартак» недооценит соперника, то может потерять в предстоящей встрече очки.

«Ахмат» ничуть не слабее «Спартака». По подбору футболистов грозненцы немного уступают. Команды в чемпионате России примерно одного уровня», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 1 апреля. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ и опережает шестой «Ахмат» на восемь очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Ахмат
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