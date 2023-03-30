Гладилин: «Ахмат» ничуть не слабее «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Ахмат».

По словам Гладилина, если «Спартак» недооценит соперника, то может потерять в предстоящей встрече очки.

«Ахмат» ничуть не слабее «Спартака». По подбору футболистов грозненцы немного уступают. Команды в чемпионате России примерно одного уровня», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 1 апреля. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ и опережает шестой «Ахмат» на восемь очков.