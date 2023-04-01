Агент Богосаваца рассказал о состоянии игрока

Агент футболиста грозненского «Ахмата» Мирослава Богосаваца, Младен Ратковица, рассказал о состоянии футболиста, который пропустил вторую часть сезона из-за травмы пятки, но сегодня, 1 апреля, он попал в заявку на матч против «Спартака», но так и не появился на поле.

Агент отметил, что его клиент будет на 100 процентов готов к следующему матчу.

Дело только за тренером — когда он посчитает, что Мирославу ничего не угрожает, что он готов приносить пользу на полную мощность, тогда выпустит его на поле», - добавил он в разговоре с «РБ Спорт».

В текущем сезоне Богосавац принял участие в 20 играх, в которых отметился четырьмя результативными передачами.