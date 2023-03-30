Тарханов: «Все сборники «Спартака» уже вернулись, у них достаточно времени, чтобы подготовиться к «Ахмату»

Бывший руководитель многих клубов Премьер-лиги Александр Тарханов высказался о подготовке столичного «Спартака» к матчу против «Ахмата».

«Все сборники уже вернулись и им достаточно времени, чтобы подготовиться к матчу. А кому какую нагрузку дать, кому может быть предоставить ещё день отдыха, решает тренерский штаб. Никакой проблемы здесь не вижу. Вернувшись, игроки «Спартака», по сути, попадают в привычный недельный цикл подготовки», — рассказал специалист в интервью изданию Bobsoccer.ru.

По мнению Тарханова, на профессиональных спортсменов такие интенсивные графики не должны влиять, поэтому «Ахмат» не получит дополнительного преимущества из-за кадрового недостатка при подготовке соперников. Также специалист вспомнил случай в 1993 году, когда Олег Романцев попросил Тарханова отправиться со сборной России в турне для дополнительных тренировок с игроками «красно-белых».

Напомним, что матч 21-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Ахматом» пройдёт в Москве в субботу, 1 апреля. Во время мартовского окна матчей сборных вне расположения команды Гильермо Абаскаля находилось 12 футболистов.