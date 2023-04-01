Гаврилов: «Бороться за чемпионство нужно до последнего»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что ничья в матче с «Ахматом» не должна обескураживать команду, несмотря на то, что питерский «Зенит» обыграл «Урал» и довел свой отрыв от конкурента уже до десяти очков. По словам Гаврилова, бороться за титул необходимо до последнего.

- Бросать бороться за чемпионство не нужно никогда. Если есть шанс, надо за него цепляться. Даже за самый маленький. Надо продолжать играть и бороться за более высокие места, - цитирует слова Гаврилова Газета.Ru.

В следующем туре российского чемпионата московскому «Спартаку» предстоит сыграть с «Динамо».