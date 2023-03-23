Трошечкин — о Карпине: «Очень сильный тренер»

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин высказался о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

Напомним, ранее Трошечкин работал с Карпиным в «Ростове».

«Очень сильный тренер. Говорят, стал ещё сильнее с тех пор, как я при нём на сборах тренировался. Я все ждал, что хотя бы попаду в заявку, но нет. Выглядел я плохо плюс параллельно худел», — приводит слова Трошечкина «Матч ТВ».

После 20 туров чемпионата России «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

Сегодня, 23 марта, национальная команда России под руководством Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном в Тегеране. Начало — в 20:00 по московскому времени.