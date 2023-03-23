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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Трошечкин — о Карпине: «Очень сильный тренер»

23 Марта 2023 • 09:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
01.04 16:30

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин высказался о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

Напомним, ранее Трошечкин работал с Карпиным в «Ростове».  

«Очень сильный тренер. Говорят, стал ещё сильнее с тех пор, как я при нём на сборах тренировался. Я все ждал, что хотя бы попаду в заявку, но нет. Выглядел я плохо плюс параллельно худел», — приводит слова Трошечкина «Матч ТВ».

После 20 туров чемпионата России «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

Сегодня, 23 марта, национальная команда России под руководством Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном в Тегеране. Начало — в 20:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Александр Трошечкин Ахмат
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