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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартаку» срочно нужен спортивный директор: Почему планы команды на летнее трансферное окно удивляют

31 Марта 2023 • 22:47 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
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Через 16 ч. 27 мин.

В пятницу в прессу просочились планы на трансферную кампанию «Спартака» на лето. Откровенно говоря, они вызвали полное удивление. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на эту тему.

В пятницу появилась информация, что «Спартак» планирует делать летом во время трансферного окна. Есть предварительные пожелания по укреплению состава и продаже игроков. Пока что информация довольно общая, но она удивляет.

Начать стоит с потенциальных приобретений. «Спартак» якобы хочет, прежде всего, укрепить линию обороны центральным и фланговым защитником. Подождите, а зачем зимой пришли Алексис Дуарте и Томаш Тавареш? То есть клуб разочаровался в этих игроках и готовит им замену уже спустя пару месяцев? Парагваец пока действительно не впечатляет, хотя делать вывод спустя такой короткий промежуток времени точно не стоит. Однако дело даже не в неуверенной игре Дуарте. Вопрос стоит обратить скорее к спортивному блоку «Спартака». Как получилось, что были подписаны такие игроки, которым так срочно нужна замена?

Если о Тавареше можно говорить, что это креатура Гильермо Абаскаля, то уж Дуарте явно не фаворит испанского тренера. Честно говоря, очень хочется услышать комментарий спортивного директора Пола Эшуорта на эту тему. В конце концов именно он прежде всего отвечает за трансферы.

Также сообщается о желании «Спартака» приобрести опорного полузащитника «собаку». Тут вопросов меньше, вот только эту задачу клуб пытается решить уже столько лет, что даже страшно вспомнить. Кого только «красно-белые» ни подписывали под эту задачу, но никто и близко её решить не мог. Учитывая, что сейчас осуществлять трансферы в Россию довольно сложно, найти хорошего исполнителя также будет нелегко. С другой стороны, нет сомнений, что «Спартаку» действительно нужен такой опорный полузащитник, который будет в центре поля выгрызать мяч. Старт в 2023 году это наглядно показал.

Однако помимо планов «на вход» удивил список игроков, которых «Спартак» готов продать. «Красно-белые» готовы рассмотреть возможность ухода Виктора Мозеса, Кристофера Мартинса и Шамара Николсона. На самом деле это выглядит довольно странно. «Спартак» мечтает в следующем году побороться за чемпионство, и непонятно, как можно в этой ситуации отпускать игроков такого класса. Все мы помним, что Виктор Мозес – один из сильнейших игроков Премьер-лиги, если смотреть на её текущий уровень. Насколько реально привезти аналогичного игрока в Россию ему на замену? В этом очень много сомнений. На самом деле это относится и к Мартинсу, и к Николсону. Точно ли получится заменить их игроками не ниже классом?

Можно ещё отметить, что летом 2024-го у Мозеса завершается контракт, так что для продажи осталось мало времени. Однако при этом мы знаем, что в Англию Мозеса не продать – вспоминаем кейс Арсена Захаряна и «Челси». Из-за текущей ситуации будут сложности и с переходом в другие страны. То  же самое касается и продаж Николсона с Мартинсом. То есть вопрос простой – стоит ли вообще продавать игроков, или пока имеет смысл их удерживать, ведь найти замену довольно сложно.

Так или иначе, очень хочется, чтобы спортивный директор «Спартака» хоть что-то прокомментировал. Пола Эшуорта не слышно с момента его назначения. Более того, кажется, будто «Спартак» развивается всё так же по плану Луки Каттани. Если Эшуорт не собирается что-то делать, то клубу, возможно, нужно, в первую очередь задуматься не о новых футболистах, а о новом спортивном директоре.

Роман Андреев

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