В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Фульхенсио

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об интересе московского клуба к полузащитнику клуба «Тигрес» Раймундо Фульхенсио.

«Такого футболиста нет в списке нашего интереса. Мы им не интересуемся», — цитирует Зеленова Metaratings.

В нынешнем сезоне 23-летний мексиканец провёл за «Тигрес» 21 матч, забил три гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 2,5 миллиона евро.

После 20 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 1 апреля против «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.