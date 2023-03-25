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В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Фульхенсио

25 Марта 2023 • 10:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
01.04 16:30

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об интересе московского клуба к полузащитнику клуба «Тигрес» Раймундо Фульхенсио.

«Такого футболиста нет в списке нашего интереса. Мы им не интересуемся», — цитирует Зеленова Metaratings.

В нынешнем сезоне 23-летний мексиканец провёл за «Тигрес» 21 матч, забил три гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 2,5 миллиона евро.

После 20 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 1 апреля против «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тигрес Дмитрий Зеленов Раймундо Фульхенсио
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СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
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