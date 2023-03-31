Рианчо поддержал возвращение пива на футбольные стадионы

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном возвращении пива на футбольные стадионы.

«Стоит ли возвращать пиво на российские стадионы? Пусть на аренах продают безалкогольное пиво!» — заявил испанский специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что ранее президент РФС Александр Дюков выразил свою поддержку данной реформе, отметив, что организация поддержит возвращение пива, если будет соответствующее обращение со стороны правительства. Запрет на продажу алкогольных напитков на футбольных мероприятиях действует с 2005 года.