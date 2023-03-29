Ринат Билялетдинов: «С «Ахматом» ни одной команде просто не бывает»

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов, который ныне трудится в тренерском штабе подмосковных «Химок», высказался о будущем сопернике столичного «Спартака» - грозненском «Ахмате». Возглавляет команду из столицы Чечни Сергей Ташуев.

«С «Ахматом» всем непросто, так как при имеющемся наборе исполнителей у этого клуба всегда есть шансы на победу», - заявил Билялетдинов порталу Bobsoccer.

Однако тренер добавил, что вряд ли грозненцы смогут рассчитывать на большее по ходу сезона.

«На попадание в тройку им требуется стабильность повышенного уровня», - добавил Билялетдинов.

Очная встреча между командами состоится в рамках Премьер-лиги уже совсем скоро - 1 апреля. Это будет субботний день.