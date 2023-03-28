Романцев: «В моём составе нашлось бы место Промесу»

Бывший наставник столичного «Спартака» Олег Романцев высказался об игре лидера «красно-белых» Квинси Промеса.

«Я воспринимаю его как форварда, который может атаковать и на острие, и подключаясь из глубины. В те времена у меня был выбор из таких умельцев, как Цымбаларь, Титов, Аленичев, Булатов, Робсон, Безродный, тот же Тихонов. Однако место в составе Промесу всё равно нашлось бы», — рассказал известный специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его словам, нидерландский форвард является спартаковцем по характеру и игре. Отдельно Романцев сравнил своё использование Андрея Тихонова с подходом текущего наставника команды Гильермо Абаскаля к Промесу, отметив, что российский футболист активнее действовал в средней линии, чего нельзя сказать о Квинси.

Напомним, что в текущей кампании нидерландский нападающий «Спартака» забил 21 мяч при девяти ассистах в 29 матчах в рамках всех состязаний.