Кавазашвили верит в чемпионский матч между «Спартаком» и «Зенитом»

Бывший футболист столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о шансах «красно-белых» выиграть золото Премьер-лиги в этом сезоне.

«Если спартаковцы убеждены, что способны бороться за первое место, то они должны всегда выходить заряженными на победу и выигрывать абсолютно все матчи», – высказался эксперт в интервью «Чемпионату».

По его мнению, у подопечных Гильермо Абаскаля есть шанс завершить сезон с равным количеством баллов с петербургским «Зенитом» для чемпионского матча. Также Кавазашвили выразил надежду на победу «Спартака» над «Ахматом», поскольку «красно-белым» нельзя терять очки.

Напомним, что московский клуб примет грозненцев завтра, 1 апреля, во встрече 21 тура чемпионата России. «Спартак» находится на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Зенита» на восемь очков.