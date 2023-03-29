Мостовой: «Джикия в сборной России пока незаменим»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отметил незаменимость в составе национальной команды центрального защитника московского «Спартака» Георгия Джикии. Спартаковцу, напомним, в этом году исполнится 30 лет. А ранее наставник россиян Валерий Карпин допустил, что может не вызывать в команду игроков, которые перешагнут тридцатилетний жизненный рубеж.

«Джикию на данный момент заменить в сборной России никто не способен, мы прекрасно это видели это в матчах с командами Ирана и Ирака, в этих играх в наша оборона была похожа на проходной двор», - цитирует Мостового портал Metaratings.

Эксперт добавил, что игроки сборной России наоборот должны брать пример с людей, играющих на высоком уровне и после того, как им исполнится 30 лет.

Александр Мостовой: «В сборную попадают не из-за возраста, а из-за хорошей игры»