Трошечкин: «Сейчас отличный момент, чтоб вернуться к системе «весна-осень»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Александр Трошечкин считает, что у российского футбола есть объективные причины вернуться к системе «весна-осень».

«Сейчас смотришь на матчи: поля ужасные, в декабре они тоже уже так себе. Скорости футбола совсем не те, другая механика движений. Лучше насыщать футболом май, сентябрь, летние месяцы и играть два раза в неделю», - заявил игрок «Матч ТВ», добавив, что сейчас отличный момент, чтоб вернуться к этой системе.

Напомним, с последнего сезона по схеме «весна-осень» в российском футболе прошло более 10 лет.

Александру Трошечкину 26 лет, в своей карьере он выступал за «Химки», «Факел», «Тосно» и «Ростов».