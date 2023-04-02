Мостовой: «Думал, что «Спартак» выиграет с разницей в один мяч»

В двадцать первом туре российского чемпионата московский «Спартак» не сумел обыграть «Ахмат», игра закончилась по нулям, что расстроило бывшего игрока клуба - Александра Мостового. Он полагал, что «Спартак» все-таки выиграет матч, пусть и с минимальным перевесом.

- Думал, что «Спартак» выиграет в один мяч, но получилось, что не выиграли. По тому, как все складывалось, было видно, что "Спартак" на этот мяч наигрывает. Но, к сожалению для них, они не смогли забить, такое бывает: мяч не идет в ворота, - цитирует Мостового Rusfootball.info.

Напомним, что Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год.