Гаврилов: «Мне кажется, «Спартак» победит «Ахмат»

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что «красно-белые» сумеют обыграть «Ахмат» в матче 21-го тура РПЛ.

Ветеран выразил мнение, что «Спартаку» удастся добиться минимальной победы в предстоящей встрече.

«Я не знаю, какая будет игра, но «Спартак» сегодня победит, как мне кажется. Предполагаю, что будет минимальная победа «красно-белых», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

После 20 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице и опережает шестой «Ахмат» на восемь очков. Напомним, игра этих команд в первом круге завершилась вничью (1:1).

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится сегодня, 1 апреля, и начнётся он в 16:30 по московскому времени.