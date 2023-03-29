Николсон присоединился к «Спартаку»

Форвард Шамар Николсон вернулся в расположение «Спартака». Об этом рассказал агент Ненад Портега, который работает с 26-летним футболистом.

«Да, Шамар уже вернулся», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Шамар Николсон ездил в лагерь национальной сборной Ямайки.

В сезоне 2022/2023 Николсон провёл за «Спартак» 21 матч и забил четыре гола.

В настоящий момент «Спартак» готовится к домашнему матчу чемпионата России против «Ахмата». Команды сыграют уже в ближайшую субботу, 1 апреля.

«Спартак» после 20 туров занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги России.