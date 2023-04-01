Трошечкин: «0:0 для нас удача»

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин прокомментировал ничейный исход матча со «Спартаком» (0:0).

«По тому, как складывалась игра, 0:0 для нас удача. Конечно, мы в каждом матче пытаемся играть на победу. Но сейчас ничья для нас - положительный результат», - приводит слова Трошечкина «Матч ТВ».

Кроме того спортсмен отметил, что грозненский коллектив удивился отсутствию в стартовом составе московской команды нидерландского нападающего Квинси Промеса. Трошечкин пожелал Промесу здоровья и заявил, что все команды чемпионата России готовятся к 31-летнему нидерландцу по-особому.