Бояринцев: «Потеря Джикии – очень серьёзная проблема для «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев отреагировал на неприятную травму одного из лидеров «красно-белых» - центрального защитника сборной России Георгия Джикии.

«Джикия — это капитан «Спартака», ведущий игрок, лидер и в раздевалке, и на поле. Для «красно-белых» это существенная потеря. Только три недели уйдет на восстановление, потом надо будет еще форму набирать», - цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

Напомним, что Джикия травмировал бедро в субботнем матче на выезде против «Оренбурга». Игра завершилась уверенной победой южноуральцев – 2:0, а «Спартак» впоследствии опустился на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.