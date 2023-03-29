Александр Мостовой: «В сборную попадают не из-за возраста, а из-за хорошей игры»

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой дал негативную реакцию на недавнее высказывание главного тренера российской национальной сборной Валерия Карпина. Он заявил, что может больше не вызывать в национальную команду тех игроков, которым исполнится 30 лет.

«Это всё ерунда, давайте тогда откажемся от вызова в команду тех футболистов, кому 20 лет. Они же еще не созрели для этого», - заявил Мостовой порталу Metaratings.

30 лет в ноябре 2023 года исполнится одному из самых квалифицированных российских защитников Георгию Джикии.

«Взывают игрока в сборную, когда он играет хорошо, а не потому, что ему 30 лет», - добавил Мостовой.