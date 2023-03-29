Селюк: «Гбамбле будет вообще не хуже Пиняева»

Дмитрий Селюк, представитель новичка «Ахмата» Нене Джуниора Гбамбле, высказался о качествах своего клиента.

«Я уже и сам жду, когда он выйдет на поле в официальной игре. Хочу сказать, что Нене будет вообще не хуже Пиняева, его полюбят болельщики. Гбамбле – интересный парень, тоже техничный, быстрый, взрывной, они где-то похожи с Пиняевым», – заявил агент ивуарийского вингера в интервью изданию «РБ Спорт». Также Селюк рассказал, что Нене восстановился от травмы и присоединится к общей группе уже через два дня.

Напомним, что Гбамбле стал игроком «Ахмата» зимой, однако из-за повреждения ивуариец не провёл ни одной официальной встречи в футболке клуба Российской премьер-лиги.