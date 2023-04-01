Бушманов считает, что «Спартаку» в матче с «Ахматом» легко не будет

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Ахматом».

Эксперт считает, что «Ахмат» — это серьёзный соперник для «Спартака», поэтому лёгкой прогулки в предстоящей встрече «красно-белым» ждать не стоит.

«Спартаку» нужно реабилитироваться за поражение в Оренбурге. Настрой в команде будет боевой. Наверное, «Спартак» — фаворит в этой игре, но легко точно не будет», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, опережая шестой «Ахмат» на восемь очков. Матч между этими командами состоится сегодня, 1 апреля, и начнётся он в 16:30 по московскому времени.