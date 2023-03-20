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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Динияр Билялетдинов – о выбывании «Спартака» из чемпионской гонки: У «Зенита» тоже не всё в порядке, команды подбирают ключики эксклюзив

20 Марта 2023 • 15:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
01.04 16:30

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что команды РПЛ научились играть против «Зенита».

«Я думаю, у них максимальные задачи. Команда будет за Кубок бороться и в чемпионате. У «Зенита» тоже не все в порядке, как мы видим. Натужная победа над «Химками», натужная игра с ЦСКА. То есть, не всё хорошо, большинство команд подбирают ключики к «Зениту». Я думаю, «Спартак» от матча к матчу будет идти и набирать очки», — сказал Билялетдинов.

«Зенит» по-прежнему является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 48 очков. Ближайший преследователь «Ростов» отстаёт на 7 очков. Тройку с 40 очками замыкает «Спартак».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Семак Динияр Билялетдинов РПЛ
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СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
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