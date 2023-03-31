Радимов: «После матча с «Оренбургом» «Спартаку» надо что-то менять»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».

По мнению эксперта, после поражения от «Оренбурга» в прошлом туре со счётом 0:2 «Спартаку» необходимо что-то в своей игре поменять.

«Ахмат» — крепкий соперник, но для «Спартака» после неудачного матча с «Оренбургом» надо что-то менять. Просто так грозненцев не обыграешь», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Кроме того, Радимов сомневается в том, что отсутствие защитника Георгия Джикии станет серьёзной потерей для «красно-белых» в предстоящей встрече. Эксперт считает, что после игры с «Оренбургом» футболист имел все шансы оказаться на скамейке запасных, даже если бы он был здоров.

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится завтра, 1 апреля. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.