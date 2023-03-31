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Радимов: «После матча с «Оренбургом» «Спартаку» надо что-то менять»

31 Марта 2023 • 11:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1 1.55 X 4.50 2 5.50
01.04 16:30

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».

По мнению эксперта, после поражения от «Оренбурга» в прошлом туре со счётом 0:2 «Спартаку» необходимо что-то в своей игре поменять.

«Ахмат» — крепкий соперник, но для «Спартака» после неудачного матча с «Оренбургом» надо что-то менять. Просто так грозненцев не обыграешь», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Кроме того, Радимов сомневается в том, что отсутствие защитника Георгия Джикии станет серьёзной потерей для «красно-белых» в предстоящей встрече. Эксперт считает, что после игры с «Оренбургом» футболист имел все шансы оказаться на скамейке запасных, даже если бы он был здоров.  

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится завтра, 1 апреля. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Радимов Георгий Джикия Ахмат
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СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
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