Прудников: «Поражение «Спартака» от «Оренбурга» - это катастрофа»

Бывший российский форвард Александр Прудников назвал поражение «Спартака» от «Оренбурга» в начале вчерашнего игрового дня в РПЛ не иначе как катастрофой.

«Это катастрофа. Так, образно говоря, до Большого шлема не добраться. Чтобы стать чемпионами, нельзя допускать таких шибок, никак нельзя терять очки», - цитирует Прудникова корреспондент «Матч ТВ».

Напомним, что в случае вчерашней победы «Спартак» мог хотя бы временно подобраться к «Зениту» на первой строчке на расстояние в пять очков. Однако теперь, если «Зенит» сегодня победит в Москве ЦСКА, разрыв между первым и вторым место в турнирной таблице РПЛ может стать огромным – 11 очков.