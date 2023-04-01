Хаджи: «Ничья «Спартака»? Даже говорить не хочется»

В двадцать первом туре российского чемпионата московский «Спартак» очень хотел обыграть «Ахмат» после поражения от «Оренбурга», но не сумел сделать это. Экс-администратор московского клуба Александр Хаджи прокомментировал неудачу красно-белых.

- Даже и говорить не хочется. И пенальти судья не дал. Непонятно. В целом же что-то случилось с командой. То ли эти перестановки, то ли пауза сказалась... - цитирует слова Александра Хаджи Rusfootball.info.

В следующем туре московский «Спартак» сыграет с «Динамо», это будет дерби. В первом круге бело-голубые обыграли «Спартак».