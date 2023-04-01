Абаскаль подтвердил наличие проблем со здоровьем у Промеса

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- С каким счетом сегодня выиграет «Спартак»?

- Отличный вопрос. Конечно, мы счет узнаем только по окончанию матча, но мы готовы, мы хотим, у нас большое желание, мы много работали для того, чтобы показать лучший результат в этом матче. Посмотрим, как всё сложится.

- Правда ли, что рыжим всегда везет?

- Конечно, это приносит удачу. Но если серьезно, нас очень мало в мире, наверное, всего два процента. Поэтому мы идем вперед с улыбкой и хорошим настроем.

- Как вы выбираете состав команды перед игрой?

- Состав всегда выбирается, основываясь на том, как футболисты работают на неделе, какие они усилия прикладывают, насколько они заслуживают того, чтобы выйти в стартовом составе. Уже после того во вторую очередь, когда мы видим, кто из футболистов готов и кто заслуживает, мы уже смотрим тактические планы и подбираем команду.

- Почему сегодня в составе нет Квинси Промеса?

- Он уже в предыдущей игре почувствовал небольшое недомагание, боль, мы решили его поберечь. Тем не менее, он всю эту неделю тренировался и был с командой, вчера он тоже совершил всю тренировку, но есть определенный план, по которому мы будем двигаться вперед.