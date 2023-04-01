Агент: «Бальде счастлив в «Спартаке» и не хочет никуда уходить»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о возможном уходе сенегальского футболиста из московского клуба.

По словам агента, сейчас 28-летний игрок сосредоточен только на выступлениях за «Спартак» и не планирует менять команду.

«Предложений от других клубов не поступало. Даже если бы они были, мы бы не стали их рассматривать. Он счастлив в «Спартаке» и клуб им доволен», — приводит слова Пасторелло Sport24.

Напомним, Бальде перешёл в «Спартак» прошлым летом из «Кальяри». Ранее он также выступал за «Лацио», «Интер», «Сампдорию» и «Монако». В составе московской команды нападающий успел провести четыре игры, в которых результативными действиями ему отметиться не удалось.