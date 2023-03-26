Ташуев: «Конате тот футболист, который вносит изюминку в игру «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Александр Ташуев поделился информацией о состоянии нападающего команды Мохамеда Конате после травмы.

«По первым тренировкам такое ощущение, как будто бы он с нами тренировался все это время. Хорошо работает, состояние порадовало. Конате тот футболист, который вносит изюминку в игру. Конате нам даст разнообразие в атаке», — приводит слова Ташуева Sport24.

В текущем сезоне 25-летний форвард принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять голов и записал в свой актив одну результативную передачу.

После 20 туров «Ахмат» идет на шестой строчке в чемпионате России, набрав 32 очка. В следующем матче подопечные Ташуева сыграют в гостях со «Спартаком» (1 апреля).