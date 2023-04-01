Три матча без побед: Почему «Спартак» вновь не сумел победить

«Спартак» продолжает неудачно играть весной. В очередном туре «красно-белые» не смогли дома обыграть «Ахмат». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит итоги встречи.

Неудачная серия «Спартака» в весенней части сезона продолжается. «Красно-белые» в четырёх турах после возобновления Премьер-лиги смогли одержать только одну победу. Во всех турнирах у москвичей теперь уже три матча без побед. При этом в двух последних встречах «Спартак» даже не сумел забить. В общем, выглядит всё для команды просто ужасно.

Тем не менее по итогам матча с «Ахматом» было бы неверно заниматься активной критикой команды. Да, результат неудачный, и тенденция продолжается. И всё же в матче с грозненским клубом налицо положительная динамика для «красно-белых». Если в матче с «Оренбургом» в прошлом туре «Спартак» не заслуживал даже ничьей, то в этот раз вправе жаловаться на судьбу.

В матче с «Ахматом», особенно во втором тайме, мы снова увидели атакующий «Спартак», который просто разрывал соперника. Голкипер гостей Шелия сотворил два безумных сейва, а также записал на свой счёт ещё пару спасений. У «Спартака» было много моментов, чтобы не просто выиграть, а разгромить соперника. При этом после перерыва «красно-белые» так задавили соперника, что «Ахмат» даже не помышлял о контратаках. Грозненцы просто пытались унести ноги и спасти ничью. Итоговые нули на табло – это скорее большая удача для «Ахмата», чем заслуженный результат.

Что не получилось в субботу у «Спартака»? Ответ простой – забить. То есть это не тот случай, когда команда играла плохо. «Красно-белые» создавали моменты по-разному, и это не было случайностью. Порой «Спартак» скрытыми передачами разрезал оборону сопернику, порой это были навесы на высоких нападающих, были попытки бить издали. «Красно-белые» играли довольно разнообразно, но им действительно не везло.

Отдельно хочется отметить, что, кажется, Абаскаль за время перерыва на матчи сборных нашёл решение проблемы в опорной зоне. По сути, за весь матч «Ахмат» лишь один раз вскрыл оборону «Спартака», когда Агаларов в первом тайме слева ворвался в штрафную и упал. Больше подобных случаев не было, хотя ранее «красно-белые» регулярно ошибались. Пока рано утверждать, что проблемы больше нет, надо будет последить в следующих матчах. Однако и в этом плане можно заметить положительную динамику.

И всё же, несмотря на ряд позитивных моментов, нельзя забывать про неудачный итог. Если «Спартак» не начнёт побеждать, то не только не сможет занять второе место, но есть вероятность выпасть и из тройки. Учитывая, что зимой с Абаскалем был продлён контракт, такой итог едва ли понравится руководству клуба. С другой стороны, у испанца остаётся возможность выиграть трофей. Речь не о чемпионстве, конечно, а о Кубке, тем более что из него вылетел «Зенит». Однако для успеха в этом турнире «Спартаку» для начала во вторник надо будет в гостях обыграть «Урал» после домашней ничьей.

Матч в Екатеринбурге важен для «Спартака» не только с точки зрения результата, но и для оценки именно тенденции. Если в чемпионате неудачи расстраивают, то вот в Кубке это вопрос жизни и смерти. Конечно, можно вылететь в «Путь регионов», через который есть возможность пробиться в финал. Однако вряд ли «Спартак» хочет «потерять одну жизнь» на «Урале», уж лучше сохранить этот запасной вариант на следующую стадию. В общем остается смотреть, смогут ли «красно-белые» на непростом выезде развить хорошую игру и добиться успеха.

Роман Андреев