Известны претензии «Спартака» к судейству

«Спартак» имеет претензии к работе судей в Российской премьер-лиге. Эти претензии клуб недавно выразил в формате видео после одного из матчей. Так, рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль считает, что из-за судей его команда не может поддерживать нужный темп, проводить заготовленные комбинации и противостоять оппонентам.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», суть претензий заключается в следующих моментах: судьи позволяют командам затягивать время; судьи не борются с симуляциями; судьи находятся на пути мяча из-за плохого выбора позиции.

В субботу «Спартак» не смог обыграть «Ахмат» - матч завершился вничью со счётом 0:0. Команда Гильермо Абаскаля остаётся на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.