Мостовой назвал фаворита матча между «Спартаком» и «Ахматом»

Бывший игрок столичного «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче «красно-белых» против «Ахмата» в 21-м туре Премьер-лиги.

«Думаю, что фаворит очевиден. «Спартак», несомненно, фаворит. Тем более после поражения в «Оренбурге», — заявил экс-полузащитник российской сборной в интервью «Спорт-Экспрессу». По мнению эксперта, качество показанного футбола не будет иметь значения, поскольку сейчас гораздо важнее результат.

Напомним, что «Спартак» примет «Ахмат» в родных стенах завтра, 1 апреля. Стартовый свисток назначен на 14:00 по московскому времени. «Красно-белые» находятся на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. Грозненцы — шестые с 32 баллами.