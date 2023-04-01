Прервалась рекордная серия «Спартака» без нулевых ничьих в РПЛ

Прервалась рекордная серия московского «Спартака» без нулевых ничьих в Российской премьер-лиги с которая состояла 86 матчей, об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Последний раз нули на табло в матче столичного клуба в июне 2020 в матче против «Уфы».

Сегодня, 1 апреля, в матче 21-го тура «красно-белые» разошлись безголевым миром с грозненским «Ахматом».

«Спартак» сравнялся по очкам с «Ростовом», но у подопечных Валерия Карпина есть одна игра в запасе.

В следующем туре «Спартак» сыграет против «Динамо». Игра состоится 8 апреля на стадионе «Открытие Банк Арена».