Камоцци: «Вероятнее всего, борьба «Спартака» за чемпионство закончена

Помощник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци, высказался о матче 21-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своём поле сыграл вничью с «Ахматом».

Специалист отметил, что после прошедшего матча «красно-белым» будет тяжело догнать «Зенит».

«Вероятнее всего, для «красно-белых» борьба за чемпионство закончена», - приводит слова Камоцци Metaratings.ru..

«Спартак» на данный момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Динамо» 8 апреля.