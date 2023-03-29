Шишкин: «Матч России и Китая – отличная идея, футбол объединяет»

Бывший игрок сборной России, столичных «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин уверен, что сборной России следует провести контрольную встречу против команды Китая.

«Эта встреча пойдёт всем в плюс, если она случится. Было бы хорошо закрепить дружественные отношения между странами благодаря футбольному матчу. Футбол объединяет народы, и так было всегда», - заключил Шишкин для «Чемпионата».

Сегодня о том, что команды России и Китая могут встретиться друг с другом, заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин.

«Недавно в Москве был президент Китая Си Цзинь Пин, может быть, политический момент тут тоже есть», - рассуждает бывший защитник.