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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ринат Билялетдинов: «Спартак» не провалился и не взлетел»

22 Марта 2023 • 23:25 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
01.04 16:30

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о выступлениях московского «Спартака» в зимне-весенней части сезона.

«О психологической составляющей сложно сказать, не находясь в команде. Но ничего такого сверхъестественного - «Спартак» не провалился и не взлетел», - приводит слова Билялетдинова «Газета.Ру».

По словам специалиста, всё, что «красно-белые» отрабатывали во время зимних сборов, а также то, что наигрывали летом и осенью прошлого года, осталось с командой, однако проблема заключается в отсутствии необходимых скоростей.

По словам эксперта, клубы РПЛ довольно хорошо сопротивляются на футбольном поле.

«У нас очень хорошо умеют мешать командам играть. Это важный компонент футбола», - добавил Билялетдинов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ринат Билялетдинов РПЛ
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