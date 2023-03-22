Ринат Билялетдинов: «Спартак» не провалился и не взлетел»

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о выступлениях московского «Спартака» в зимне-весенней части сезона.

«О психологической составляющей сложно сказать, не находясь в команде. Но ничего такого сверхъестественного - «Спартак» не провалился и не взлетел», - приводит слова Билялетдинова «Газета.Ру».

По словам специалиста, всё, что «красно-белые» отрабатывали во время зимних сборов, а также то, что наигрывали летом и осенью прошлого года, осталось с командой, однако проблема заключается в отсутствии необходимых скоростей.

По словам эксперта, клубы РПЛ довольно хорошо сопротивляются на футбольном поле.

«У нас очень хорошо умеют мешать командам играть. Это важный компонент футбола», - добавил Билялетдинов.