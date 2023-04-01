Гаврилов не смог выделить кого-либо из игроков по матчу «Спартака» с «Ахматом»

В двадцать первом туре российского чемпионата московский «Спартак» не сумел переиграть «Ахмат», команды разошлись с нулями на табло, и события игры прокомментировал бывший «спартаковец» Юрий Гаврилов. Он считает, что выделить кого-либо по итогам такой игры просто невозможно.

- Все сыграли более-менее ровно, я бы особо никого не стал выделять. Потому что «Ахмат» играл больше от обороны, а у «Спартака» не нашлось никого, кто бы мог сыграть более тонко, изящно, чтобы в концовке оборону вскрыть, - цитирует слова бывшего игрока Газета.Ru.

В следующем туре московскому «Спартаку» предстоит сразиться с земляками из «Динамо».