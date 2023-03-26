Экс-защитник «Спартака» Тигиев заявил, что хочет вернуться в РПЛ

Защитник медийного клуба «Броук Бойз» Георгий Тигиев признался, что хочет возобновить профессиональную карьеру.

«Моя цель — вернуться в профессиональный футбол, возобновить карьеру. Работать и работать. Мне 27 лет, еще ничего не поздно. Я хочу в РПЛ. «Спартак»? Нет, вернуться туда — не вариант», — приводит слова Тигиева «РБ Спорт».

Тигиев принадлежал «Спартаку» с 2017 по 2021 год, но постоянно отправлялся в аренды в различные клубы. Последний сезон на профессиональном уровне игрок провел в «Спартаке-2».

За свою карьеру защитник выступал за «Торпедо», «Кубань», «Анжи», «Крылья Советов» и другие клубы.