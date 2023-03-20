Дуарте: «Сделаю всё, чтобы стать хорошим защитником для «Спартака»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте, перешедший в московский клуб прошлой зимой, поделился мнением о том, сумеет ли он заменить бывшего игрока «красно-белых» Самуэля Жиго, который ранее перешёл в «Марсель».

«Не могу сказать, что много знаю про него, но скажу точно, что сделаю всё, чтобы стать хорошим центральным защитником для «Спартака» и, дай бог, его лидером», — приводит слова Дуарте Sport24.

За «Спартак» 23-летний Дуарте успел провести две игры, не отметившись в них результативными действиями. После 20 туров РПЛ «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата «Зенита» на восемь очков.