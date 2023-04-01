Агент прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к Богосавацу

Младен Ратковица, агент защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца, отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к своему клиенту.

Ранее сообщалось, что московский клуб активно ищет нового крайнего защитника и рассматривает Богосаваца в качестве одного из кандидатов для усиления этой позиции.

«Сейчас многие клубы следят за ним, но пока рано говорить о чём-то конкретном. Никаких предложений не поступало. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне 26-летний серб провёл за «Ахмат» 20 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает Богосаваца в 3 миллиона евро.