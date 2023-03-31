Бюджет «Спартака» на 2023 год составляет около 100 миллионов евро. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в прессе появлялась информация о других, более высоких цифрах.

Напомним, что в прошлом году из управления «Спартаком» вышел Леонид Федун. Свои акции он передал компании «Лукойл».

В настоящий момент «Спартак» готовится к домашнему матчу чемпионата России против «Ахмата». Команды сыграют в субботу, 1 апреля.

После 20 сыгранных туров Премьер-лиги «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.