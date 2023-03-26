Ташуев: «Ахмат» будет играть в свой футбол в матче со «Спартаком»

Наставник «Ахмата» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура РПЛ против «Спартака».

«Я своему стилю в футболе не изменяю. Мы не будем играть, как модно говорить — вторыми номерами, первыми номерами… Мы будем играть в свой футбол», — приводит слова Ташуева официальный сайт грозненского клуба.

После 20-го тура «Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 32 очка. «Спартак» идет на третьей строчке, в копилке команды 40 баллов.

Встреча между «Спартаком» и «Ахматом» пройдет 1 апреля на домашней арене «красно-белых». Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.