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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев: «Ахмат» будет играть в свой футбол в матче со «Спартаком»

26 Марта 2023 • 17:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
01.04 16:30

Наставник «Ахмата» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура РПЛ против «Спартака».

«Я своему стилю в футболе не изменяю. Мы не будем играть, как модно говорить — вторыми номерами, первыми номерами… Мы будем играть в свой футбол», — приводит слова Ташуева официальный сайт грозненского клуба.

После 20-го тура «Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 32 очка. «Спартак» идет на третьей строчке, в копилке команды 40 баллов.

Встреча между «Спартаком» и «Ахматом» пройдет 1 апреля на домашней арене «красно-белых». Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Ташуев Ахмат
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СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
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