Канчельскис: «В РПЛ всё решилось раньше матча «Спартака» с «Зенитом»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис заявил, что стал сомневаться в своих ранних прогнозах по поводу чемпионской гонки в РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Сейчас в Премьер-лиге уже практически всё решено. Догнать «Зенит» «Спартаку» будет очень сложно. Сейчас для них главная задача – зацепиться за второе место. Думал, что всё решится в очном матче «Спартака» с «Зенитом», но всё решилось ещё раньше», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Напомним, 18 марта московский «Спартак» потерпел неожиданное поражение от крепкого «Оренбурга» - 0:2. Этим москвичи сильно усложнили себе жизнь, так как сегодня в случае победы «Зенита» в Москве над ЦСКА отставание «красно-белых» от питерцев может достичь 11 очков.